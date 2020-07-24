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Промес представил домашнюю форму Аякса на сезон-2020/21

06:00 - Читати українською
Промес представил домашнюю форму Аякса на сезон-2020/21
Квинси Промес / Getty Images

Нидерландская команда оригинальным способом познакомила болельщиков с новым комплектом экипировки.

Форвард Аякса Квинси Промес на своей странице в социальной сети Instagram представил новую домашнюю игровую форму, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.

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Экипировка выполнена в традиционных для амстердамского клуба цветах – белом и красном. Широкую вертикальную красную полосу через всю футболку завершают по бокам белые вставки с традиционными для технического спонсора Аякса тройными полосами. Напомним, авторами формы является фирма Adidas.

Сам Промес остался более чем доволен новой экипировкой, подписав свои фотографии фразой: "Просто замечательно".

К слову, сезон-2019/20 в Нидерландах был приостановлен из-за пандемии COVID-19, а впоследствии завершен досрочно. Аякс, на момент паузы, занимал в турнирной таблице первое место, однако, в итоге, остался без трофея, поскольку было решено оставить розыгрыш без победителя.

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Теги
Футбольная форма Аякс Аякс Нидерланды Квинси Квинси Промес
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