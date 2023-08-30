Амстердамці на своєму офіційному сайті презентували нового гравця. Жорж Мікаутадзе підписав контракт з Аяксом на п'ять сезонів – 2028 року.

Вест Хем підписав зірку Аякса – інший клуб АПЛ намагався зірвати трансфер в останній момент

Як інформує прес-служба клубу, Метц отримав 16 мільйонів євро за трансфер нападника. Ця сума може збільшитися на 3 млн, які будуть виплачені у вигляді бонусів. Мікаутадзе – перший грузин у складі Аякса з часів легендарного Шоти Арвеладзе, який відіграв за амстердамців чотири сезони з 1997 по 2001 роки, забивши 72 голи в 125 матчах.

Жорж Мікаутадзе розпочинав свою кар'єру в Ліоні, а потім перебрався до юнацької команди Метца. Грузинський нападник допоміг "гранатовим" вийти за підсумками минулого сезону з Ліги 2 в Лігу 1, забивши 24 голи та оформивши дев'ять асистів в 40 матчах.

В поточному сезоні Мікаутадзе встиг зіграти в трьох матчах за Метц. В активі 22-річного гравця три результативні дії. Трансфер грузина став найдорожчим продажем французького клубу в історії.

Ідеальний союз Реала, МЮ доріс до нового голкіпера, чудова робота босів Зінченка – огляд найкращих трансферів літа-2023