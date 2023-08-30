Амстердамцы на своем официальном сайте презентовали нового игрока. Жорж Микаутадзе подписал контракт с Аяксом на пять сезонов – в 2028 году.

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Как информирует пресс-служба клуба, Метц получил 16 миллионов евро за трансфер нападающего. Эта сумма может увеличиться на 3 млн, которые будут выплачены в виде бонусов. Микаутадзе – первый грузин в составе Аякса со времен легендарного Шоты Арвеладзе, который отыграл за амстердамцев четыре сезона с 1997 по 2001 годы, забив 72 гола в 125 матчах.

Жорж Микаутадзе начинал свою карьеру в Лионе, а затем перебрался в юношескую команду Метца. Грузинский нападающий помог "гранатовым" выйти по итогам прошлого сезона из Лиги 2 в Лигу 1, забив 24 гола и оформив девять ассистов в 40 матчах.

В текущем сезоне Микаутадзе успел сыграть в трех матчах за Метц. В активе 22-летнего игрока три результативных действия. Трансфер грузина стал самой дорогой продажей французского клуба в истории.

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