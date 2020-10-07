Нідерландський півзахисник німецького Вердера Деві Классен перейшов в Аякс. Амстердамський клуб виплатив бременцям за свого співвітчизника 11 млн євро.

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27-річний гравець підписав з клубом угоду до літа 2024 року. У новій команді Деві виступатиме у футболці під номером 10, повідомляє офіційний сайт Аякса.

Нагадаємо, Классен – вихованець Аякса, за який виступав з 2011 по 2017 роки. У липні 2017-го він за 27 млн євро перейшов в Евертон, звідки вже за рік за двічі меншу суму перебрався у Вердер. У минулому сезоні зіграв у 33 матчах Бундесліги, в яких забив сім голів і віддав п'ять результативних передач.

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