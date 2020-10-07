Нидерландский полузащитник немецкого Вердера Дэви Классен перешел в Аякс. Амстердамский клуб выплатил бременцам за своего соотечественника 11 млн евро.

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27-летний игрок подписал с клубом соглашение до лета 2024 года. В новой команде Дэви будет выступать в футболке под номером 10, сообщает официальный сайт Аякса.

Напомним, Классен – воспитанник Аякса, за который выступал с 2011 по 2017 годы. В июле 2017-го он за 27 млн ​​евро перешел в Эвертон, откуда уже через год за в два раза меньшую сумму перебрался в Вердер. В прошлом сезоне сыграл в 33 матчах Бундеслиги, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

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