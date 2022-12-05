"Влітку писали про інтерес Аякса та Фейєнорда до центрбека Шахтаря Миколи Матвієнка. Я розмовляв з обома клубами. Це все вигадки, які вкидаються ЗМІ. Аякс каже відверто: "Ми знаємо цього футболіста, але це не той випадок, що ми готові витрачати гроші".

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Аякс взяв Келвіна Бессі з великим потенціалом. Йому 22, але він вже круто себе проявляє на високому рівні. Поруч з ним грає Юрр'єн Тімбер, який у 21 рік демонструє футбол найвищого рівня. Нашим футболістам, окрім таланту, потрібно викладатися на повну та знати мову, щоб легко комунікувати.

Наявність паспорта ЄС могла б допомогти нашим гравцям. Для того, щоб українцю звернути на себе увагу клубу Ередивізі потрібно бути з таким бекграундом, щоб не виникало жодних сумнівів. Не кожна команда готова ризикнути. Збитки від запрошення гравців з Норвегії чи Греції будуть меншими, ніж у випадку з українцями", – сказав Левченко в інтерв'ю виданню Український футбол.

Нагадаємо, у поточному сезоні Матвієнко провів за Шахтар 24 матчі у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його контракт з "гірниками" чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця в 11 млн євро.

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