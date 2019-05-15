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Аякс розгромив Де Графсхап, став чемпіоном і встановив національний рекорд

15 травня 22:51 887 Читать на русском
Аякс розгромив Де Графсхап, став чемпіоном і встановив національний рекорд
Де Графсхап – Аякс / твіттер Аякса

Амстердамський Аякс здолав Де Графсхап (4:1) у виїзному поєдинку 34-го туру Ередивізі та став чемпіоном Нідерландів.

Це 34-й титул чемпіона для Аякса, що дозволило підопічним Еріка Тен Хага оновити національний рекорд за кількістю титулів.

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Окрім того, ця звитяга в Ередивізі стала першою для "аяксидів" від сезону 2013/14. Амстердамцям цьогоріч підкорився дубль, адже також Аякс виграв Кубок Нідерландів, розгромивши Віллем II трохи більше тижня тому.

За даними Opta Sports, 119 м'ячів, забитих "аяксидами" впродовж сезону 2018/19 у нідерландській першості, є третім показником в історії чемпіонату. Перші два досягнення теж належать амстердамцям.

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Теги
Аякс Аякс Нідерланди Ередивізі Рекорди
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