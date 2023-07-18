"Гірники" провально розпочали нідерландський збір. Підопічні ван Леувена влаштували перестрілку з АЗ (3:3), а потім ганебно поступилися АЕКу (0:5).

18 липня буде чудовий шанс реабілітуватися. О 15:00 розпочнеться товариський матч Шахтаря проти Аякса. "Футбол 24" разом з Favbet підготував приємний сюрприз для наших читачів. Цього разу переможцю дістанеться фірмове худі Favbet. Умови конкурсу незмінні. Потрібно просто у коментарях під цим відео спрогнозувати точний рахунок матчу Аякс – Шахтар. ВАЖЛИВО – свої прогнози пишіть у коментарях саме на YouTube, а не під цією новиною чи в інших соцмережах "Футбол 24".

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