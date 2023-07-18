"Горняки" провально начали нидерландский сбор. Подопечные ван Леувена устроили перестрелку с АЗ (3:3), а затем позорно уступили АЕКу (0:5).

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Ван Леувен и три нераскрытых (пока?) таланта Шахтера – к одному приценивалась даже Бавария