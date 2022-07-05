Трансфер Артема Довбика в Торіно під загрозою через апетити СК Дніпро-1.

Клуби ніяк не можуть узгодити суму компенсації за форварда збірної України, стверджує TuttomercatoWEB.

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СК Дніпро-1 розраховує на 12 млн євро, але Торіно і близько не може задовольнити ці вимоги. Із самим Довбиком проблем немає. Форвард ще весною відвідав Турин і дав усну згоду на потенційний перехід.

Нагадаємо, Довбик у скороченій кампанії 2021/22 забив 14 м'ячів у 18 матчах за СК Дніпро-1. Нападника також пов'язували з Болоньєю та Ноттінгем Форест.

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