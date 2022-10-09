Футбольну спільноту Шотландії сколихнула звістка про смерть футболіста Гевіна Стоукса. Йому було 30 років.

Чоловік загинув у ДТП в Глазго напередодні вранці. Він був за кермом Mercedes GLC, виїхав на кільце, але втратив контроль над авто, повідомляє Daily Record. Окрім Гевіна, більше ніхто не постраждав.

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Стоукс відомий у Великобританії як автор одного з найшвидших голів в історії футболу. У 2017 році півзахисник, виступаючи за Меріхілл, забив прямим ударом з центра поля уже на 2 секунді матчу проти Клайдбанка у Першому дивізіоні Суперліги Західної Шотландії.

Протягом своєї кар'єри опорний хав виступав лише на батьківщині – одягав футболки Данді Юнайтед, Аллоа Атлетік, Кілбірні, Ірвін Мідоу, а також збірних U-16 та U-17. Останні 3 роки Гевін Стоукс перебував без клубу.

Відео легендарного гола Стоукса:

Кадр з місця ДТП, де працює поліція: