Футбольное сообщество Шотландии всколыхнуло известие о смерти футболиста Гэвина Стоукса. Ему было 30 лет.

Мужчина погиб в ДТП в Глазго накануне утром. Он был за рулем Mercedes GLC, выехал на кольцо, но потерял контроль над автомобилем, сообщает Daily Record . Кроме Гевина больше никто не пострадал.

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Стоукс известен в Великобритании как автор одного из самых быстрых голов в истории футбола. В 2017 году полузащитник, выступая за Мэрихилл, забил прямым ударом с центра поля уже на 2 секунде матча против Клайдбанка в Первом дивизионе Суперлиги Западной Шотландии.

На протяжении своей карьеры опорный хав выступал только на родине – надевал футболки Данди Юнайтед, Аллоа Атлетик, Килбирни, Ирвин Мидоу, а также сборных U-16 и U-17. Последние три года Гэвин Стоукс находился без клуба.

Видео легендарного гола Стоукса: