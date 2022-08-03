Ренан вже у 20 років фактично поставив крапку на своїй кар'єрі у футболі. Палмейрас ухвалив логічне рішення розірвати контракт з порушником закону, повідомляє Marca.

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Бразилець сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння та спричинив смертельну ДТП. Інцидент трапився у місті Браганса-Пауліста. Футболіст виїхав на зустрічну смугу і збив мотоцикліста. Чоловік, якому було 38 років, від отриманих травм загинув на місці. Зазначається, що у гравця навіть не було при собі водійського посвідчення.

Відтак, одному з найбільших талантів Палмейраса, який вигравав чемпіонат світу U-17 у 2019-му, загрожує серйозне покарання – до 10 років позбавлення волі. Він чекає судового процесу на волі, виплативши вдові жертви 46 тисяч доларів.