Марко Ройс роздавав автографи юним вболівальникам після тренування Борусії. Беллінгем теж підійшов порадувати хлопців, але вирішив пожартувати.

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Джуд підставив футболку під автограф капітану, прикинувшись фанатом. Нічого дивного, адже по віку Беллінгем значно ближче до тих хлопчаків, ніж до Ройса.

Беллінгем перейшов у Дортмунд два роки тому, відіграв два сезони в основі та стає лідером команди у свої 19.