Ворскла розгромила Олімпік в 19 турі УПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Полтавці вдало провели перший тайм, забивши двічі за 25 хвилин. Руслан Степанюк відкрив рахунок ударом з-за меж карного майданчика. Після цього захисник Олімпіка Снурніцин головою зрізав м'яч у власні ворота.

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Команда Калітвінцева створила кілька хороших моментів, але реалізувати бодай один не вдалося. Натомість Степанюк оформив дубль і остаточний рахунок – 3:0 на користь Ворскли.