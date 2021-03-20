Автогол Снурніцина у відеоогляді матчу Ворскла – Олімпік – 3:0
20 березня 23:41 - Читать на русском
Ворскла розгромила Олімпік в 19 турі УПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.
Полтавці вдало провели перший тайм, забивши двічі за 25 хвилин. Руслан Степанюк відкрив рахунок ударом з-за меж карного майданчика. Після цього захисник Олімпіка Снурніцин головою зрізав м'яч у власні ворота.
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Команда Калітвінцева створила кілька хороших моментів, але реалізувати бодай один не вдалося. Натомість Степанюк оформив дубль і остаточний рахунок – 3:0 на користь Ворскли.
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