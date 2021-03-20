Автогол Снурницына в видеообзоре матча Ворскла – Олимпик – 3:0
20 марта 23:41 - Читати українською
Ворскла разгромила Олимпик в 19 туре УПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.
Полтавчане удачно провели первый тайм, забив дважды за 25 минут. Руслан Степанюк открыл счет ударом из-за пределов штрафной. После этого защитник Олимпика Снурницын головой срезал мяч в собственные ворота.
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Команда Калитвинцева создала несколько хороших моментов, но реализовать хотя бы один не удалось. А вот Степанюк оформил дубль и окончательный счет – 3: 0 в пользу Ворсклы.
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