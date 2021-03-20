Полтавчане удачно провели первый тайм, забив дважды за 25 минут. Руслан Степанюк открыл счет ударом из-за пределов штрафной. После этого защитник Олимпика Снурницын головой срезал мяч в собственные ворота.

Ворскла легко разбила Олимпик, который проиграл шестой матч УПЛ подряд – полтавчане поднялись на 4 место

Команда Калитвинцева создала несколько хороших моментов, но реализовать хотя бы один не удалось. А вот Степанюк оформил дубль и окончательный счет – 3: 0 в пользу Ворсклы.