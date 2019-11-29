Автобус з нігерійською командою був обстріляний грабіжниками – є важко поранені

Добиратись на футбольні матчі чемпіонату Нігерії стає дедалі небезпечніше.

Футболісти нігерійського футбольного клубу Іфеані Убах були атаковані грабіжниками під час поїздки на матч 6-го туру чемпіонату Нігерї проти команди Джігава Голден Старс, повідомляє видання Completesportsnigeria.

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Неподалік від міста Локоджі автобус команди обстріляли озброєні люди в масках. В результаті атаки вогнепального поранення було завдано водієві, кільком футболістам і членам тренерського штабу. Постраждалих доставили в медичні установи, а керівництво клубу закликало керівництво Федерації футболу Нігерії та владу країни забезпечити належну безпеку на дорогах, оскільки більшість команд вирушають на матчі автобусами.

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