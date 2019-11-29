Барселона назвала терміни відновлення Дембеле – гравець повернеться на поле у 2020 році

Нападник Барселони Усман Дембеле вкотре не зможе допомогти "блаугранас" через травму.

Усман Дембеле пропустить близько 10 тижнів через пошкодження у матчі Ліги чемпіонів проти Борусії Д, інформує офіційний сайт Барселони.

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Детальне медичне обстеження виявило, що француз пошкодив задню поверхню правого стегна. Таким чином, повернення Дембеле відбудеться не раніше лютого 2020 року.

В поточному сезоні Прімери Дембеле провів 5 матчів, в яких відзначився голом. Додамо, що Барселона вже без Усмана переграла Борусію Д (3:1) в рамках Ліги чемпіонів.

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