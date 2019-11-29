toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
МАЛЬМЕ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ВОЛЬФСБУРГ ЛІГА ЄВРОПИ

Барселона назвала терміни відновлення Дембеле – гравець повернеться на поле у 2020 році

21:14 35 Читать на русском
Барселона назвала терміни відновлення Дембеле – гравець повернеться на поле у 2020 році
Усман Дембеле / Marca

Нападник Барселони Усман Дембеле вкотре не зможе допомогти "блаугранас" через травму.

Усман Дембеле пропустить близько 10 тижнів через пошкодження у матчі Ліги чемпіонів проти Борусії Д, інформує офіційний сайт Барселони.

Дембеле може залишитись поза грою до весни – Барселона розглядає варіант з операцією форварда

Детальне медичне обстеження виявило, що француз пошкодив задню поверхню правого стегна. Таким чином, повернення Дембеле відбудеться не раніше лютого 2020 року.

В поточному сезоні Прімери Дембеле провів 5 матчів, в яких відзначився голом. Додамо, що Барселона вже без Усмана переграла Борусію Д (3:1) в рамках Ліги чемпіонів.

Барселона 2020: Бартомеу будує останній суперпроект, або Кого переглядали каталонські скаути на матчі України

blog_ava
Ярмоленко спробує засмутити гранда, дебют Арсенала з новим тренером, екс-кумир знову в Мадриді – топ-матчі євровікенду
Теги
Барселона Барселона Іспанія Усман Дембеле Усман Дембеле
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
3
хв
Баварія
19:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук