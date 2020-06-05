Автобус Бенфіки зазнав атаки вболівальників – кілька гравців отримали травми

На автобус Бенфіки було скоєно напад після матчу 25-го туру чемпіонату Португалії проти Тондели (0:0).
Після поєдинку гравці Бенфіки повертались додому на автобусі, проте стали жертвами нападу фанатів, інформує A Bola.
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Хулігани закидали транспортний засіб камінням, в результаті чого Андрія Живковіч та Юліан Вайгль отримали порізи від розбитого скла. В підсумку, гравцям знадобилась медична допомога у лікарні.
До слова, нічия проти Тондели (0:0) дала змогу "орлам" очолити турнірну таблицю – Бенфіка має 60 очок, а Порту поступається лише за додатковими показниками.
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