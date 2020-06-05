Автобус Бенфики подвергся атаке болельщиков – несколько игроков получили травмы

На автобус Бенфики было совершено нападение после матча 25-го тура чемпионата Португалии против Тонделы (0:0).

После поединка игроки Бенфики возвращались домой на автобусе, однако стали жертвами нападения фанатов, информирует A Bola.

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Хулиганы забросали транспортное средство камнями, в результате чего Андрея Живкович и Юлиан Вайгль получили порезы от разбитого стекла. В итоге, игрокам понадобилась медицинская помощь в больнице.

К слову, ничья против Тонделы (0:0) позволила "орлам" возглавить турнирную таблицу – Бенфика имеет 60 очков, а Порту уступает лишь по дополнительным показателям.

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Sou Portista, mas o que aconteceu no Benfica é uma vergonha para o nosso país. Acho que as pessoas levam o gosto por um clube demasiado a sério.

Vamos pôr o futebol português melhor, mesmo que seja uma missão impossível.#Benfica #benficaTondela pic.twitter.com/1T5bBcJEJo — StellaPolaris13 (@SPolaris13) June 4, 2020