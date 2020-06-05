Автобус Бенфики подвергся атаке болельщиков – несколько игроков получили травмы

На автобус Бенфики было совершено нападение после матча 25-го тура чемпионата Португалии против Тонделы (0:0).
После поединка игроки Бенфики возвращались домой на автобусе, однако стали жертвами нападения фанатов, информирует A Bola.
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Хулиганы забросали транспортное средство камнями, в результате чего Андрея Живкович и Юлиан Вайгль получили порезы от разбитого стекла. В итоге, игрокам понадобилась медицинская помощь в больнице.
К слову, ничья против Тонделы (0:0) позволила "орлам" возглавить турнирную таблицу – Бенфика имеет 60 очков, а Порту уступает лишь по дополнительным показателям.
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