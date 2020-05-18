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Бенфіка готова перехопити Пакета – хавбек Мілана має варіант із Фіорентиною

21:56 134 Читать на русском
Бенфіка готова перехопити Пакета – хавбек Мілана має варіант із Фіорентиною
Лукас Пакета / LaPresse

Півзахисник італійського Мілана Лукас Пакета може покинути Сан-Сіро в найближче трансферне вікно.

Бенфіка та Фіорентина поборються за хавбека "россонері", стверджує Calciomercato.

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Пакета досі не освоївся в Мілані й італійський гранд готовий розглянути варіант із орендою бразильця. "Фіалки" готові взяти 22-річного виконавця, якого називають "новим Кака", на 2 сезони. Натомість лісабонці сподіваються обміняти на Пакета трансферну ціль міланців із Бенфіки – Флорентіну Луїса – з доплатою.

Сам бразилець схиляється до варіанту з переїздом на Да Луж. Мілан, щоправда, остаточно прощатися із півзахисником наразі наміру не має.

У нинішньому сезоні Лукас Пакета провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист.

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