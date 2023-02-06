Брест оголосив про підписання контракту з колишнім гравцем Ліона, Марселя, Ньюкасла і Челсі Лоїком Ремі. Як інформує офіційний сайт клубу, 36-річний форвард підписав контракт до кінця поточного сезону.

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У Брест Ремі перейшов на правах вільного агента. Він покликаний замінити Іслама Слімані, який покинув клуб в останній день зимового трансферного вікна і пішов в Андерлехт.

Ремі залишався без клубу відтоді, як покинув турецьку команду Адана Демірспор.

У новій команді Лоїк виступатиме під 14-м номером. Саме під таким номером Брест зараз перебуває в турнірній таблиці Ліги 1.

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