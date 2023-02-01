Чемпіонат Франції, 21 тур

Ланс – Ніцца – 0:1

Гол: Лаборд, 57

Ліон – Брест – 0:0

Монако – Осер – 3:2

Голи: Бен-Єддер, 11, Бен-Сегір, 30, Емболо, 82 – Аблін, 68, Да Кошта, 84

Ренн – Страсбур – 3:0

Голи: Гуїрі, 3, 21, Дуе, 51

Монпельє – ПСЖ – 1:3

Голи: Морден, 89 – Фабіан Руїс, 55, Мессі, 72, Заїр-Емері, 90+1

Нереалізований пенальті: Мбаппе, 10

ПСЖ у минулому турі на останніх секундах втратив очки з Реймсом і змарнував нагоду відірватися від переслідувачів. У звітному турі Мессі, Мбаппе та Ко гостювали у Монпельє – команди з нижньої половини турнірної таблиці. Неймар пропускав матч, який склався для ПСЖ дуже непросто.

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Вже в дебюті гри парижани заробили право на пенальті. Рамоса завалили на газон під час подачі зі штрафного, а 11-метровий не зміг реалізувати Кіліан Мбаппе. На щастя нападника, він отримав ще один шанс – захисники Монпельє до удару забігли у штрафний. З другої спроби Кіліан знову не зміг пробити кіпера, м'яч від стійки знову відскочив до Мбаппе, який з меж воротарського зарядив вище!

« Messi le problème du PSG » « faut Mbappé soit le patron » oui oui

pic.twitter.com/834zuovMPr — Naïas (@NaiiasLeVrai) February 1, 2023

На цьому неприємності Кіліана не завершилися. На 20-й хвилині нападник сів на газон, тримаючись за стегно. Продовжити гру він не зміг – на поле вийшов Екітіке. Через 10 хвилин пішов і Рамос, який скаржився на запаморочення після зіткнення з суперником. До перерви ПСЖ таки повів у рахунку, але гол Мессі на 34-й хвилині скасували через офсайд. Як наслідок, у блідому першому таймі ПСЖ не забив, але втратив двох важливих футболістів.

На старті другої половини Хакімі класним ударом з-за меж штрафного вразив ворота Монпельє, але гол знову скасували. Фабіан Руїс на попередній стадії атаки заліз у офсайд, що помітив VAR. Щоправда, іспанець швидко виправився – на 55-й хвилині Фабіан був першим на добиванні і проштовхнув м'яч у ворота, забивши свій перший гол за ПСЖ. На цьому іспанець не зупинився, видавши розкішний гольовий пас на Мессі, який розібрався з воротарем. На останніх хвилинах Монпельє скоротив відставання і побіг рятувати нічию, але був спійманий на контратаці. 3:1 – перемога ПСЖ.

Ренн, який вже за 2 тижні зіграє з Шахтарем у плей-офф Ліги Європи, приймав Страсбур. У стартовому складі гостей вдруге поспіль вийшов Едуард Соболь, який нещодавно перейшов із Брюгге. Вже на 3-й хвилині Амін Гуїрі не без допомоги рикошету засмутив українця з партнерами, а до перерви нападник молодіжної збірної Франції встиг оформити дубль. На старті другого тайму Дуе завершив атаку Ренна влучив ударом після виходу віч-на-віч. 3:0 – Ренн набрав чергові очки, а Едуард Соболь вдруге програв у Франції.

В інших матчах Ліон не зміг обіграти Брест, Ланс мінімально програв Ніцці та відпустив ПСЖ у відрив, а перестрілка Монако й Осера завершилася на користь перших.