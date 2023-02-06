"Це був важкий матч проти команди, яка перебуває в хорошому стані. Але я не можу звинувачувати своїх гравців, не можу сказати, що вони не бігали чи не створювали моменти. Вони хотіли досягти успіху.

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Чи не помилився зі складом, особливо в атаці, де по перерві змінив 2 гравців (Санчес і Маліновський вийшли замість Пайє та Вітіньї – прим.)? Я не можу цього сказати. Моменти, які ми пропустили – це нормально, коли ми граємо в нашому стилі. Але ми не реалізували низку епізодів, які тягнули на три голи.

В атаці ми створили набагато більше, аніж забитий лише один м'яч. Ми повинні забути цю гру, перегорнути сторінку і подумати про наступну. Ми знаємо, що не можемо перемагати кожного разу, інакше закінчимо чемпіонат зі 120 очками.

Чому грав Вітінья? Він провів хорошу гру, зробив кілька хороших ходів. У період, коли у нас є серія ігор, Санчес не може грати по 90 хвилин кожного разу", – цитує Тудора L'Equipe.

Зауважимо, Маліновський відзначився єдиним голом Марселя у поєдинку, проте це не врятувало від поразки. Команда українця залишилась другою у турнірній таблиці Ліги 1.

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