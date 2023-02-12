Саутгемптон оголосив про відставку Натана Джонса, який пропрацював з командою лише три місяці.

Тренерський штаб "святих" на чолі з 49-річним валлійцем Натаном Джонсом завершив свою роботу в клубі. Про відставку головного тренера і його асистентів Саутгемптон повідомив на своєму офіційному сайті.

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До наступного поєдинку АПЛ проти Челсі команду готуватиме Рубен Селлес, який у минулому вже виконував обов'язки головного тренера.

Цікаво, що це вже друга зміна наставника у поточному сезоні. Раніше "святі" попрощалися з Ральфом Хаззенхюттлем, який невдало стартував у чемпіонаті. Втім, Джонс ситуацію не покращив. У 8-ми матчах АПЛ Саутгемптон під його керівництвом виграв лише раз, набравши 3 очки із 24-х можливих.

Нагадаємо, Саутгемптон замикає турнірну таблицю АПЛ – 22 матчі, 15 очок.

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