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Аугсбург розгромив Штуттгарт, Вердер поступився Баварії : 30-й тур Бундесліги, матчі суботи

18:29 57 Читать на русском
Аугсбург розгромив Штуттгарт, Вердер поступився Баварії : 30-й тур Бундесліги, матчі суботи
Аугсбург розгромив Штуттгарт, Вердер поступився Баварії : 30-й тур Бундесліги, матчі суботи

У 30 турі Бундесліги Аугсбург на власному полі знищив Штуттгарт, Баварія перемогла Вердер, Майнц здолав Фортуну. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 30-й тур

Аугсбург – Штутгарт – 6:0

Голи: Хедіра, 11, Хан, 18, Макс, 29, Ріхтер, 53, Макс, 59, Ріхтер, 68

Баварія – Вердер – 1:0

Голи: Зюле, 75

Байєр – Нюрнберг – 2:0

Голи: Аларіо, 61, Фолланд, 86

Майнц – Фортуна – 3:1

Голи: Матета, 1, Онісіво, 67, Матета, 87 – Люкебакіо, 19

Нереалізований пенальті: Люкебакіо, 58

Борусія М. – РБ Лейпциг – початок матчу о 19:30

Шальке – Хоффенхайм – початок матчу о 21:30

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У першому матчі 30 туру чемпіонату Німеччини Аугсбург приймав Штутгарт. Сусіди по дну турнірної таблиці мали однакове завдання – убезпечити себе від вильоту. Вже на одинадцятій хвилині Рані Хедіра виводить господарів вперед. За сім хвилин Андре Хан подвоїв перевагу своєї команди, а на 29-й Філіп Макс доводить рахунок до розгромного. У другому таймі Аугсбург продовжив побиття свого суперника і забив ще три м’ячі.

Вердер приїхав у гості до лідера чемпіонату – Баварії. Перший тайм пройшов за значної переваги мюнхенців, однак втілити цю перевагу у забиті м’ячі вони не змогли. На 58-й хвилині Вердер залишився у меншості: за другу жовту картку був вилучений Мілош Вельковіч. На 75-й хвилині баварці використали свою перевагу і Ніклас Зюле вивів команду вперед. Цей гол так і залишився єдиним у матчі.

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Байєр приймав вдома аутсайдера Бундесліги – Нюрнберг. Баварці тримались до 61 хвилини, поки Лукас Аларіо не вивів свою команду вперед. А на 86-й хвилині Кевін Фолланд встановив остаточний рахунок 2:0.

У ще одному матчі Фортуна завітала в гості до Майнца. Господарі вже на першій хвилині вийшли вперед: Жан-Філіп Матета з передачі Каріма Онісіво забив з близької відстані. На 19-й хвилині Доді Люкебакіо зрівняв рахунок. У другому таймі він же не зумів забити з одинадцятиметрової позначки, влучивши у стійку воріт. А на 67-й хвилині Карім Онісіво вивів Майнц уперед. За двадцять хвилин Жан-Філіп Матета голом у нижній кут воріт поставив у матчі жирну крапку.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ

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Аугсбург Аугсбург Фортуна Фортуна Німеччина Баварія Баварія Байєр Байєр Вердер Вердер Штутгарт Штутгарт Нюрнберг Нюрнберг Майнц Майнц
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