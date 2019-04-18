"Зарплата Коноплянки не відповідає самовіддачі футболіста", – німецький журналіст розкритикував українця

Німецький журналіст видання Westdeutsche Allgemeine Zeitung Томас Тартеманн висловився щодо гри вінгера Шальке Євгена Коноплянки.

Німецьке видання WAZ повідомляє, що зарплата Євгена Коноплянки в Шальке складає 4 млн євро на рік. Журналіст Томас Тартеманн заявив, що вона не відповідає самовіддачі українця на полі. За його словами, футболіст зіграв "12 бідних поєдинків", 10 разів опинився на лаві для запасних.

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"Його не було в команді. Це моє рішення. Якщо у вас під рукою настільки великий загін футболістів, трапляється, що комусь може не знайтися місця навіть в запасі", – пояснив відсутність Коноплянки в заявці на матч з Нюрнбергом головний тренер Шальке Хуб Стевенс.

Раніше повідомлялось, що вінгер прагне покинути Гельзенкірхен наступного літа після невдалих трьох сезонів.

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