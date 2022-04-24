Німеччина, Бундесліга, 31-й тур

Бохум – Аугсбург – 0:2

Голи: Хан, 15, Грегоріч, 43 (пен.)

Герта – Штутгарт – початок зустрічі о 18:30

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У першому матчі дня Бохум приймав Аугсбург. Обидві команди зуміли створити собі певний запас міцності, відірвавшись від зони вильоту. Господарі за підсумками цього туру могли остаточно вирішити своє завдання на сезон і убезпечити себе від пониження у класі. Три очки у цій зустрічі були вкрай важливими і для гостей, які на початок матчу відставали від суперника на 4 пункти.

"Фуггери" вийшли вперед вже на початку поєдинку – Хан скористався помилкою суперника і вивів Аугсбург вперед. Наприкінці тайму Грегоріч з пенальті подвоїв і, попри значну перевагу господарів, гості пішли на перерву за переваги у два м'ячі. Після відпочинку господарі вирівняли гру і спокійно довели матч до логічної перемоги. Звитяга дозволила Аугсбургу впритул наблизитись до Бохума.

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