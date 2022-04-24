Германия, Бундеслига, 31-й тур

Бохум – Аугсбург – 0:2

Голы: Хан, 15, Грегорич, 43 (пен.)

Герта – Штутгарт – начало встречи в 18:30

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В первом матче Бохум принимал Аугсбург. Обе команды смогли создать себе определенный запас прочности, оторвавшись от зоны вылета. Хозяева по итогам этого тура могли окончательно решить свою задачу на сезон и обезопасить себя от понижения в классе. Три очка в этой встрече были крайне важны и для гостей, которые к началу матча отставали от соперника на 4 пункта.

"Фуггеры" вышли вперед уже в начале поединка – Хан воспользовался ошибкой соперника и вывел Аугсбург вперед. В конце тайма Грегорич с пенальти удвоил и, несмотря на значительное преимущество хозяев, гости ушли на перерыв в два мяча. После отдыха хозяева выровняли игру и спокойно довели матч до логической победы. Победа позволила Аугсбургу вплотную приблизиться к Бохуму.

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