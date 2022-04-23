У суботу у 31-му турі чемпіонату Німеччини відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 31-й тур

Айнтрахт – Хоффенхайм – 2:2

Голи: Н'Діка, 32, Камада, 66 – Н'Діка, 12 (аг.), Рюттер, 78

Гройтер Фюрт – Байєр – 1:4

Голи: Віллемс, 5 – Шик, 8, Азмун, 18, Паулінью, 58, Паласіос, 85

Кельн – Армінія – 3:1

Голи: Ут, 3, Модест, 43, Тільманн, 86 – Хуберс, 33 (аг.)

РБ Лейпциг – Уніон Берлін – 1:2

Голи: Поульсен, 46 – Міхель, 86, Беренс, 89

Фрайбург – Борусія М – 3:3

Голи: Гріфо, 49 (пен.), Гюнтер, 61, Лінхарт, 80 – Бенсебаїні, 3 (пен.), Емболо, 13, Штіндль, 90+3

Вольфсбург розтрощив Майнц, вперше в історії Бундесліги забивши 5 голів до перерви – Крузе оформив хет-трик

Сусіди по турнірній таблиці – Айнтрахт та Хоффенхайм – розписали бойову нічию. Героєм матчу став французький захисник "орлів" Еван Н'Діка: спочатку він записав собі у пасив автогол, в середині тайму виправився і рахунок зрівняв, а по перерві ще й оформив асист. Втримати перевагу Айнтрахту, однак, не вдалось – Рюттер наприкінці матчу відновив статус-кво.

Байєр, який веде запеклу боротьбу з РБ Лейпциг за третю сходинку, без проблем розібрався з Гройтер Фюрт. Найгірша команда Бундесліги вийшла вперед вже на 5 хвилині, проте ще до перерви пропустила два голи. Після відпочинку "фармацевти" відзначились ще двічі і завдяки "допомозі" "биків" піднялись у топ-3 турнірної таблиці.

Кельн без особливих труднощів розібрався з Армінією. Білефельдцям треба було кров з носа набирати очки, аби вибратись з підвалин турнірної таблиці, однак не цього разу. "Цапи" забили чотири голи, один з яких у свої ворота і мають чудові шанси поборотись за єврокубки.

РБ Лейпциг на власному полі поступився Уніону. "Бики" вийшли вперед одразу по перерві і тримали переможний рахунок, та за чотири хвилини до завершення основного часу пропустили. Берлінці побігли добивати суперника і досягли успіху. Прикра втрата очок опустила підопічних Доменіко Тедеско на четверту сходинку.

Не зміг обійти РБ Лейпциг і Фрайбург. Команда Крістіана Штрайха до останнього вела у рахунку, однак у доданий час пропустила і втратила шанс набрати такі необхідні три очки.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ