Атлетіко втратить космічну суму через пандемію

Наслідки кризи, спричиненої коронавірусом, для футбольних клубів будуть дуже болючими. Атлетіко може втратити майже половину бюджету.

Бюджет мадридського Атлетіко на сезон-2020/21 буде серйозно скорочений через коронавірус, який паралізував світову економіку, повідомляє AS.

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На сезон-2019/20 бюджет мадридського клубу становив 500 млн євро, однак в наступній кампанії скоротиться мінімум на 20% (на 100 млн). При цьому "матрацникам" вкрай необхідно потрапити в груповий етап Ліги чемпіонів. Якщо ж Атлетіко туди не проб'ється, то скорочення складе близько 40% (200 млн євро).

До слова, сезон в Іспанії був припинений 12 березня на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Раніше президент Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що чемпіонат може поновитися 12 червня. До вимушеної паузи клуби Ла Ліги провели по 27 турів. Атлетіко посідає в турнірній таблиці 6-е місце (45 очок), відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 1 очко.

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