Атлетіко близький до підписання Хамеса – хавбек Реала може повторити шлях ката Ліверпуля

Атакувальний півзахисник "бланкос" Хамес Родрігес може залишитися в Мадриді – щоправда, виступатиме у футболці іншого клубу.

28-річний колумбієць близький до переходу в мадридський Атлетіко. Реал прагне продати Хамеса, а отримані гроші планує спрямувати на підписання новачків. Клуби вже ведуть перемовини, а вірогідність трансферу оцінюється у високі 80%, повідомляє AS з посиланням на колумбійського журналіста Хав'єра Ернандеса Бонне.

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Саме цей журналіст першим повідомив про перехід Хамеса в Баварію на правах оренди влітку 2018 року. Сам колумбієць теж схиляється до варіанту з Атлетіко, заради якого готовий відмовити іншим клубам – зокрема, представникам АПЛ.

Зауважимо, у випадку переходу до лав "матрацників" Хамес повторить шлях Маркоса Льоренте, який минулого року змінив Реал на Атлетіко та став катом Ліверпуля, оформивши дубль на Енфілді в матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ.

Контракт колумбійця з Реалом чинний до літа 2021 року. В поточному сезоні він провів лише 13 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.

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