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Атлетіко знайшов сенсаційного кандидата на заміну Сімеоне – перемовини вже стартували

27 квітня 23:06 4835 Читать на русском
Атлетіко знайшов сенсаційного кандидата на заміну Сімеоне – перемовини вже стартували
Дієго Сімеоне / Getty images

Керівництво мадридського Атлетіко хоче бути готовим до потенційного відходу з клубу головного тренера команди Дієго Сімеоне.

Аргентинський фахівець є найбільш високооплачуваним тренером світу, заробляючи 22 млн євро на сезон. Атлетіко через пандемію зазнав величезних фінансових втрат, тому хоче переглянути зарплату "Ель Чоло".

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За інформацією Calciomercato, в Мадриді розраховують, що Сімеоне погодиться зменшити свою зарплату, але водночас розуміють, що це може стати причиною припинення співпраці. Тому мадридці вже розпочали пошуки альтернативи аргентинцю.

Видання стверджує, що Атлетіко хоче бачити у своєму клубі колишнього наставника Мілана та Ювентуса Массіміліано Аллегрі, якщо Сімеоне вирішить піти. Зазначається, що "матрацники" вже провели попередні перемовини з італійським фахівцем.

Додамо, що 52-річний Массіміліано Аллегрі перебуває без роботи з минулого літа. До цього він здобув 5 чемпіонських титулів поспіль з Ювентусом та ще один – із Міланом.

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Іспанія Головне Атлетіко Атлетіко Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі
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