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Атлетіко виставив цінник на Облака – голкіпером цікавляться гранди АПЛ

21:14 - Читать на русском
Атлетіко виставив цінник на Облака – голкіпером цікавляться гранди АПЛ
Ян Облак / Sport 360

Мадридський Атлетіко хоче виручити солідну суму за трансфер Яна Облака.

Клубам, які проявляють інтерес до словенця, доведеться викласти 120 мільйонів євро – клаусулу, що прописана в контракті. Про це повідомляє Goal.com. Сам голкіпер не дуже зацікавлений у продовженні своєї кар’єри в Мадриді і хоче перебратись в АПЛ. Найімовірнішими претендентами на гравця наразі є Манчестер Юнайтед та Челсі.

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Додамо, що в цьому сезоні Ян Облак є незамінним у воротах Атлетіко – він провів всі 38 матчів в іспанській Прімері та 8 матчів у Лізі чемпіонів.

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Теги
Іспанія Челсі Челсі Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Атлетіко Атлетіко Ян Ян Облак
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