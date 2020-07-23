Атлетіко виставив цінник на Облака – голкіпером цікавляться гранди АПЛ

Клубам, які проявляють інтерес до словенця, доведеться викласти 120 мільйонів євро – клаусулу, що прописана в контракті. Про це повідомляє Goal.com. Сам голкіпер не дуже зацікавлений у продовженні своєї кар’єри в Мадриді і хоче перебратись в АПЛ. Найімовірнішими претендентами на гравця наразі є Манчестер Юнайтед та Челсі.

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Додамо, що в цьому сезоні Ян Облак є незамінним у воротах Атлетіко – він провів всі 38 матчів в іспанській Прімері та 8 матчів у Лізі чемпіонів.

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