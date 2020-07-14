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Челсі повернувся до ідеї гучного обміну голкіперами з Атлетіко – рекордсмен Кепа в ролі розмінної монети

20:41 - Читать на русском
Челсі повернувся до ідеї гучного обміну голкіперами з Атлетіко – рекордсмен Кепа в ролі розмінної монети
Кепа Аррісабалага / Getty Images

Челсі готовий пожертвувати Кепою Аррісабалогою заради підписання більш статусного голкіпера.

Лондонці не полишили надій забрати Яна Облака у Атлетіко, інформує Mirror.

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Чутки про перехід словенця на Стемфорд Брідж з'являлися ще взимку, однак до серйозних переговорів справа не дійшла. Влітку інтерес Челсі може стати більш предметним. Нинішній воротар "синіх" Кепа Аррісабалага повинен дещо зменшити вартість Облака, яка складає 120 млн євро. Щоправда, Атлетіко точно не оцінить Кепу у 80 млн євро – саме стільки Челсі заплатив за іспанця, оформивши новий рекорд для голкіперів.

Додамо, що Облак провів 46 матчів у всіх турнірах поточного сезону, пропустив 35 голів. Статистика Аррісабалаги – 53 пропущених у 39 поєдинках.

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Теги
Іспанія Трансфери Англія Кепа Кепа Аррісабалага Ян Ян Облак Атлетіко Атлетіко Трансфери Челсі
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