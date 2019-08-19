toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Грізманн не зможе взяти сьомий номер у Барселоні навіть після відходу Коутінью – відома причина

10:18 1179 Читать на русском
Грізманн не зможе взяти сьомий номер у Барселоні навіть після відходу Коутінью – відома причина
Антуан Грізманн / Getty Images

Зірковий новачок каталонців не отримає свій улюблений номер у цьому сезоні.

Грізманну доведеться виступати із сімнадцяткою на спині, інформує AS.

"Це важка поразка": Грізманн – про результат матчу з Атлетіком

Француз упродовж більшої частини своєї кар'єри грає з номером 7, але у Барселоні його носив Філіппе Коутінью. Бразилиць вже скоро перейде до Баварії, однак Грізманн не зможе забрати свій улюблений номер. У першому матчі Прімери він вже зіграв з номером 17 і за правилами ліги він не може міняти його до кінця сезону.

Аленья різко розкритикував керівництво Барселони – хавбеку не сподобалось рішення віддати його номер де Йонгу

Нагадаємо, 28-річний чемпіон світу перейшов з Атлетіко в Барселону цього літа за 120 мільйонів євро.

blog_ava
Луческу: Поки я був тренером Шахтаря, Динамо змінило їх близько 10 – так не можна
09:13
1583
Теги
Барселона Барселона Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Антуан Грізманн Антуан Грізманн Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
20
хв
Вулверхемптон
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук