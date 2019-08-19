Грізманн не зможе взяти сьомий номер у Барселоні навіть після відходу Коутінью – відома причина

Зірковий новачок каталонців не отримає свій улюблений номер у цьому сезоні.

Грізманну доведеться виступати із сімнадцяткою на спині, інформує AS.

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Француз упродовж більшої частини своєї кар'єри грає з номером 7, але у Барселоні його носив Філіппе Коутінью. Бразилиць вже скоро перейде до Баварії, однак Грізманн не зможе забрати свій улюблений номер. У першому матчі Прімери він вже зіграв з номером 17 і за правилами ліги він не може міняти його до кінця сезону.

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Нагадаємо, 28-річний чемпіон світу перейшов з Атлетіко в Барселону цього літа за 120 мільйонів євро.