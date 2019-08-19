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Феноменальний рейд Феліша через півполя перед заробленим пенальті у матчі проти Хетафе

09:26 670 Читать на русском
Феноменальний рейд Феліша через півполя перед заробленим пенальті у матчі проти Хетафе
Жоау Феліш / Твіттер Атлетіко

Новачок Атлетіко показав свою неймовірну техніку вже у першому турі Прімери.

23’ Альваро Мората
42’ Ренан Лоді
 
Хорхе Моліна 38’
23’ Альваро Мората
38’ Хорхе Моліна
42’ Ренан Лоді

Португальський форвард вразив глядачів шикарним забігом на 50 метрів у матчі проти Хетафе.

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Феліш легко пошив у дурні трьох опонентів і добіг аж до штрафного майданчика, де його зупинили лише з допомогою фола. Щоправда, голом епізод не закінчився – Мората не зміг реалізувати одинадцятиметровий, який заробив його партнер.

Нагадаємо, Атлетіко все ж здобув перемогу з рахунком 1:0 і вдало розпочав чемпіонат Іспанії 2019/20.

Атлетіко втримав перемогу над Хетафе в матчі з двома вилученнями, Вальядолід з Луніним у запасі переграв Бетіс

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Атлетіко Атлетіко Іспанія Відеоновини Жоау Феліш Жоау Феліш Атлетіко - Хетафе
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