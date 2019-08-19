Феноменальний рейд Феліша через півполя перед заробленим пенальті у матчі проти Хетафе

Новачок Атлетіко показав свою неймовірну техніку вже у першому турі Прімери.
Португальський форвард вразив глядачів шикарним забігом на 50 метрів у матчі проти Хетафе.
Сімеоне назвав причини неймовірного успіху Феліша
Феліш легко пошив у дурні трьох опонентів і добіг аж до штрафного майданчика, де його зупинили лише з допомогою фола. Щоправда, голом епізод не закінчився – Мората не зміг реалізувати одинадцятиметровий, який заробив його партнер.
Нагадаємо, Атлетіко все ж здобув перемогу з рахунком 1:0 і вдало розпочав чемпіонат Іспанії 2019/20.
Атлетіко втримав перемогу над Хетафе в матчі з двома вилученнями, Вальядолід з Луніним у запасі переграв Бетіс