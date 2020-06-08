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Йовіч поплавав у басейні з двома гравцями Прімери – для сербів карантин не є проблемою

20:10 57 Читать на русском
Йовіч поплавав у басейні з двома гравцями Прімери – для сербів карантин не є проблемою
Лука Йовіч / Фото Instagram

Схоже, в Мадриді вже не раз пошкодували про підписання нападника Луки Йовіча.

Поки іспанська преса обговорює фото з недавнього барбекю зірки Реала Луки Йовіча з друзями, де гравець вкотре порушував правила ізоляції, мережу підірвали нові подробиці скандальної вечірки.

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Marca опублікувала світлини, де Лука безтурботно плаває в одному басейні з хавбеком Хетафе Неманьєю Максімовічем та нападником Атлетіко Іваном Сапоньїчем. Очевидно, трійка сербів не використовувала ніяких засобів захисту під час пандемії.

Варто відзначити, це вже не перша витівка Йовіча пов'язана з порушенням карантинних норм.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Неманья Максімовіч Неманья Максімовіч Лука Йовіч Лука Йовіч Іван Сапоньїч Іван Сапоньїч коронавірус
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