Йовіч поплавав у басейні з двома гравцями Прімери – для сербів карантин не є проблемою

Схоже, в Мадриді вже не раз пошкодували про підписання нападника Луки Йовіча.

Поки іспанська преса обговорює фото з недавнього барбекю зірки Реала Луки Йовіча з друзями, де гравець вкотре порушував правила ізоляції, мережу підірвали нові подробиці скандальної вечірки.

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Marca опублікувала світлини, де Лука безтурботно плаває в одному басейні з хавбеком Хетафе Неманьєю Максімовічем та нападником Атлетіко Іваном Сапоньїчем. Очевидно, трійка сербів не використовувала ніяких засобів захисту під час пандемії.

Варто відзначити, це вже не перша витівка Йовіча пов'язана з порушенням карантинних норм.

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