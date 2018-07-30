Атлетіко представив Лемара

Мадридський Атлетіко провів прес-конференцію, на якій представив півзахисника збірної Франції Тома Лемара у якості гравця команди.

"Антуан Грізман і Лукас Ернандес багато розповіли мені про клуб, про те, як тут усе працює, і мені це дуже сподобалося, вони сказали мені, що це клуб, який дозволить мені досягти великих успіхів з великими гравцями, які будуть оточувати мене в цій команді.

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Я дуже радий бути тут. Я дійсно вже хочу побачити всіх своїх нових партнерів. Також хочу зустріти уболівальників на нашому стадіоні. Я дійсно хочу грати в цьому клубі. Я збираюся віддати все, що у мене, заради команди, і я знаю вимоги Атлетіко", – цитує Лемара прес-служба "матрацників".

Лемар став гравцем Атлетіко в червні. Його трансфер із Монако коштував мадридському клубу орієнтовно 70 млн євро. Француз уклав із "матрацниками" 5-річну угоду.