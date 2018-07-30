Атлетико представил Лемара

Мадридский Атлетико провел пресс-конференцию, на которой представил полузащитника сборной Франции Тома Лемара в качестве игрока команды.

"Антуан Гризманн и Лукас Эрнандес много рассказали мне о клубе, о том, как здесь все работает, и мне это очень понравилось, они сказали мне, что это клуб, который позволит мне достичь больших успехов с большими игроками, которые будут окружать меня в этой команде.

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Я очень рад быть здесь. Я действительно уже хочу увидеть всех своих новых партнеров. Также хочу встретить болельщиков на нашем стадионе. Я действительно хочу играть в этом клубе. Я собираюсь отдать все, что у меня, ради команды, и я знаю требования Атлетико", – цитирует Лемара пресс-служба "матрасников".

Лемар стал игроком Атлетико в июне. Его трансфер из Монако стоил мадридскому клубу ориентировочно 70 млн евро. Француз заключил с "матрасниками" 5-летнее соглашение.