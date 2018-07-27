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Спортінг хоче відсудити у Атлетіко 100 млн євро за Мартінша

20:48 76 Читать на русском
Спортінг хоче відсудити у Атлетіко 100 млн євро за Мартінша
Желсон Мартінш / Фото Getty Images

Лісабонський Спортінг вимагає компенсацію у мадридського Атлетіко за підписання Желсона Мартінша.

Португальський нападник перейшов у Атлетіко як вільний агент та підписав контракт на 5 років.

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Керівництво Спортінга заявило, що у Мартінша не було причин самостійно розривати контракт з португальським клубом і вимагає від мадридського клубу компенсації у 100 млн євро, повідомляє видання AS.

Для вирішення цього питання Спортінг подав скаргу в ФІФА.

Нагадаємо, Желсон Мартінш є вихованцем лісабонського клубу. У минулому сезоні в складі Спортінга він зіграв 52 матчі, в яких забив 13 голів.

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