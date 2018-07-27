Спортінг хоче відсудити у Атлетіко 100 млн євро за Мартінша

Іспанія — 20:35 488
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Лунін подарував футболку Реала своєму тренеру з Дніпра
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"Можна кожне рішення Федерації приймати "в інтересах Шахтаря", – Динамо жорстко відреагувало на рішення КДК щодо ІсмаїліУкраїна — 18:29 960
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Where are you from? – лише 4 команди АПЛ тренують місцеві фахівці, в Серії А таких 95%Англія — 17:00 1064
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"Важливо, щоб Динамо та Шахтар зіграли між собою у найсильніших складах", – ФФУ цікаво пояснила дискваліфікацію ІсмаїліУкраїна — 16:20 851
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"Ти ледачий, якщо не змінишся – не станеш найкращим": чому можливий перехід Ігуаїна в Челсі – найкращий для форвардаІталія — 15:06 1085
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