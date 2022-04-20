Чемпіонат Іспанії, 33-й тур

Атлетіко – Гранада – 0:0

Сельта – Хетафе – 0:1 (після 1 тайму)

Гол: Майораль, 24

Спортінг визначився з долею Раміреса, який орендований у Динамо

У першому матчі дня Атлетіко приймав Гранаду. Команди підійшли до поєдинку з абсолютно різними завданнями: якщо підопічні Сімеоне ведуть запеклу боротьбу за Лігу чемпіонів, то андалусійці перебувають у зоні вильоту і зобов'язані брати очки у кожному матчі, аби залишитись в еліті. Для гостей цей поєдинок був принциповим ще хоча б тому, що став першим для Айтора Каранки у статусі тренера Гранаду (легендарний екс-захисник Реала очолив команду напередодні).

Господарі протягом першого тайму володіли незначною перевагою, однак суперник практично не дозволив створити бодай один по-справжньому небезпечний момент. По перерві можна згадати хіба що постріл Грізманна повз праву стійку з лінії штрафного майданчика – команди не спромоглись бодай на один удар у площину воріт.

Нічия принесла Атлетіко 61 очко і підняла на другу сходинку – у Севільї та Барселони по 60 очок і по одному та два матчі у запасі відповідно. Гранада з 30-ма пунктами залишилась вісімнадцятою.

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