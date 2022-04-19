У вівторок 33-й тур Ла Ліги стартував трьома матчами. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії, 33-й тур

Мальорка – Алавес – 2:1

Голи: Бастідас, 11, Мурікі, 45+4 – Раільйо, 73 (аг.)

Бетіс – Ельче – початок матчу о 22:00

Вільяреал – Валенсія – початок матчу о 22:30

Спортінг визначився з долею Раміреса, який орендований у Динамо

У першому матчі дня зійшлись відверті аутсайдери турнірної таблиці – Мальорка та Алавес. Обом командам кров з носа необхідно було набирати очки, аби залишитись в еліті. Гості протягом першого тайму володіли беззаперечною перевагою у всіх компонентах гри, однак отримали у свої ворота два сухих голи. Спочатку Бастідас вдало скористався стандартом і відкрив рахунок вже на одинадцятій хвилині.

Під кінець тайму Хоселу зобов'язаний був зрівнювати, але його вихід сам на сам з Серхіо Ріко завершився фіаско – кіпер Мальорки зреагував на потужний удар по центру воріт. У відповідь "острів'яни" забили вдруге на четвертій доданій хвилині. Вкидання з-за бокової, гравці Мальорки поборолись у верховій дуелі, м'яч відскочив до Мурікі і той, розвернувшись, з гострого кута пробив повз голкіпера.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Алавесу вдалось скоротити силами суперника. Раільйо намагався головою вибити сферу після прострільної передачі, однак зрізав її за спину власному голкіперу. Більше голів у матчі не забивали.

Перемога принесла Мальорці 32 очки і підняла одразу на 16-ту сходинку, Алавес з 25-ма пунктами – останній.

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