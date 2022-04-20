Чемпионат Испании, 33-й тур

Атлетико – Гранада – 0:0

Сельта – Хетафе – 0:2

Голы: Майораль, 24, 52

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В первом матче Атлетико принимал Гранаду. Команды подошли к поединку с совершенно разными задачами: если подопечные Симеоне ведут упорную борьбу за Лигу чемпионов, то андалусийцы находятся в зоне вылета и обязаны брать очки в каждом матче, чтобы остаться в элите. Для гостей этот поединок был принципиален еще хотя бы потому, что стал первым для Айтора Каранки в статусе тренера Гранада (легендарный экс-защитник Реала возглавил команду накануне).

Хозяева в течение первого тайма обладали незначительным преимуществом, однако соперник практически не позволил создать хотя бы один по-настоящему опасный момент. После перерыва можно вспомнить разве что выстрел Гризманна мимо правой стойки с линии штрафной – команды не сумели пробить хотя бы по разу в створ ворот. Ничья принесла Атлетико 61 очко и подняла на второе место – у Севильи и Барселоны по 60 очков и по одному и два матча в запасе соответственно. Гранада с 30 пунктами осталась восемнадцатой.

В еще одном поединке Сельта на своем поле уступила Хетафе. Судьбу матча решил Майораль, которому удалось оформить дубль, забив по голу в каждом из таймов. Хотя если бы Мендес на второй минуте был немного точнее (мяч после его удара попал в штангу), игра могла бы пойти по совсем другому сценарию.

В середине второй сорокапятиминутки гости забили в третий раз, но гол Унала отменили из-за офсайда. Победа подняла Хетафе на четырнадцатую строчку, Сельта осталась одиннадцатой.

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