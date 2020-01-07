Атлетіко оприлюднив заявку на Суперкубок Іспанії – двоє важливих гравців не допоможуть команді

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне обрав бійців на Суперкубок.

Сімеоне обрав 25 гравців, які боротимуться за честь Атлетіко в Саудівській Аравії в рамках Суперкубка Іспанії.

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До фінального списку не потрапив хавбек Тома Лемар та форвард Дієго Коста. Француз зазнав пошкодження кілька днів тому, а іспанець продовжує проходити курс реабілітації після оперативного втручання.

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Нагадаємо, в 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії Атлетіко зіграє з Барселоною. Поєдинок запланований на 9 січня. Початок матчу о 21:00.

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