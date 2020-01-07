toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Атлетіко оприлюднив заявку на Суперкубок Іспанії – двоє важливих гравців не допоможуть команді

21:16 253 Читать на русском
Атлетіко оприлюднив заявку на Суперкубок Іспанії – двоє важливих гравців не допоможуть команді
Жоау Феліш та Альваро Мората / Фото Into the Calderon

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне обрав бійців на Суперкубок.

 

Сімеоне обрав 25 гравців, які боротимуться за честь Атлетіко в Саудівській Аравії в рамках Суперкубка Іспанії.

Барселона оголосила заявку на Суперкубок Іспанії – три зіркові гравці основи поза складом

До фінального списку не потрапив хавбек Тома Лемар та форвард Дієго Коста. Француз зазнав пошкодження кілька днів тому, а іспанець продовжує проходити курс реабілітації після оперативного втручання.

З хороших новин – до загальної групи повернувся Коке, який пропустив останні 2 матчі через травму.

Нагадаємо, в 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії Атлетіко зіграє з Барселоною. Поєдинок запланований на 9 січня. Початок матчу о 21:00.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?

blog_ava
Динамо позмагається за Зайца з клубом Серії А
08:00
3518
Теги
Іспанія Суперкубок Іспанії Барселона - Атлетіко Коке Коке Дієго Коста Дієго Коста Атлетіко Атлетіко Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Тома Лемар Тома Лемар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
47
хв
Валенсія
21:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук