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Атлетико огласил заявку на Суперкубок Испании – двое важных игроков не помогут команде

7 января 21:16 207 Читати українською
Атлетико огласил заявку на Суперкубок Испании – двое важных игроков не помогут команде
Жоау Фелиш и Альваро Мората / Фото Into the Calderon

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне выбрал бойцов на Суперкубок.

51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

Симеоне выбрал 25 игроков, которые будут бороться за честь Атлетико в Саудовской Аравии в рамках Суперкубка Испании.

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В финальный список не попал хавбек Тома Лемар и форвард Диего Коста. Француз получил повреждение несколько дней назад, а испанец продолжает проходить курс реабилитации после оперативного вмешательства.

Из хороших новостей – в общую группу вернулся Коке, который пропустил последние 2 матча из-за травмы.

Напомним, в 1/2 финала Суперкубка Испании Атлетико сыграет с Барселоной. Поединок запланирован на 9 января. Начало матча в 21:00.

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