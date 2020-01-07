Атлетико огласил заявку на Суперкубок Испании – двое важных игроков не помогут команде

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне выбрал бойцов на Суперкубок.

Симеоне выбрал 25 игроков, которые будут бороться за честь Атлетико в Саудовской Аравии в рамках Суперкубка Испании.

Барселона объявила заявку на Суперкубок Испании – три звездных игрока основы вне состава

В финальный список не попал хавбек Тома Лемар и форвард Диего Коста. Француз получил повреждение несколько дней назад, а испанец продолжает проходить курс реабилитации после оперативного вмешательства.

Из хороших новостей – в общую группу вернулся Коке, который пропустил последние 2 матча из-за травмы.

Напомним, в 1/2 финала Суперкубка Испании Атлетико сыграет с Барселоной. Поединок запланирован на 9 января. Начало матча в 21:00.

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