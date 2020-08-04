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РБ Лейпциг – Атлетіко: Феліш зможе зіграти в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

10:36 - Читать на русском
РБ Лейпциг – Атлетіко: Феліш зможе зіграти в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Жоау Феліш / EFE

Нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш завершує процес відновлення від травми.

 

Португалець повинен повернутися до протистояння з РБ Лейпциг, повідомляє Mundo Deportivo.

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Феліш мав проблеми зі щиколоткою і впродовж певного часу не займався з основою "матрацників". Проте, форвард уже почав заняття в основній групі, а до матчу 1/4 фіналу ЛЧ має повністю відновитись. Тепер під питанням лише участь у матчі хавбека Партея.

До слова, Жоау Феліш у сезоні 2019/20 провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і оформив 3 асисти. Матч РБ Лейпциг – Атлетіко відбудеться 13 серпня у Лісабоні.

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Теги
Атлетіко Атлетіко Ліга чемпіонів Жоау Жоау Феліш РБ Лейпциг - Атлетіко
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