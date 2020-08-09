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Атлетико объявил о двух случаях заболевания коронавирусом перед четвертьфиналом Лиги чемпионов

9 августа 23:20 - Читати українською
Атлетико объявил о двух случаях заболевания коронавирусом перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
Фото ФК Атлетико

Мадридский клуб столкнулся с серьезными проблемами перед заключительными поединками ЛЧ.

 

Для игроков, персонала и тренерского штаба Атлетико 8 августа провели тестирование на наличие коронавируса. К сожалению, результаты подтвердили двух инфицированных, сообщает официальный сайт клуба.

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Мадридцы решили не разглашать имена лиц, сдавших положительный тест. Уже 13 августа на подопечных Диего Симеоне ожидает встреча с РБ Лейпциг в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

По итогам прошлого сезона чемпионата Испании Атлетико занял третье место в турнирной таблице.

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Атлетико Атлетико Испания коронавирус РБ Лейпциг - Атлетико
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