Атлетико объявил о двух случаях заболевания коронавирусом перед четвертьфиналом Лиги чемпионов

Мадридский клуб столкнулся с серьезными проблемами перед заключительными поединками ЛЧ.

Для игроков, персонала и тренерского штаба Атлетико 8 августа провели тестирование на наличие коронавируса. К сожалению, результаты подтвердили двух инфицированных, сообщает официальный сайт клуба.

РБ Лейпциг – Атлетико: Фелиш сможет сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов

Мадридцы решили не разглашать имена лиц, сдавших положительный тест. Уже 13 августа на подопечных Диего Симеоне ожидает встреча с РБ Лейпциг в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

По итогам прошлого сезона чемпионата Испании Атлетико занял третье место в турнирной таблице.

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