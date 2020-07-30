toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ШАХТАР

Атлетіко не вірить у трансфер Облака в Челсі – мадридці знайшли залізний аргумент

12:49 - Читать на русском
Атлетіко не вірить у трансфер Облака в Челсі – мадридці знайшли залізний аргумент
Ян Облак / EFE

Керівництво мадридського Атлетіко впевнене, що лондонський Челсі не зможе підписати Яна Облака в літнє трансферне вікно.

"Матрацники" дізналися про інтерес лондонців ще 2 місяці тому. Про це журналіст Крістіан Фальк написав у своєму твіттері.

Челсі розпочав перемовини щодо трансферу Облака – лондонці знайшли дешевшу альтернативу на випадок невдачі

Проте, боси Атлетіко сумніваються, що Челсі може собі дозволити купівлю Облака та півзахисника леверкузенського Байєра Кая Хаверца водночас. Крім того, раніше "сині" підписали Зієша та Вернера. Через це керівництво мадридців спокійне щодо майбутнього словенського кіпера на Ванда Метрополітано. Контракт зірки Атлетіко чинний до літа 2023 року.

У сезоні 2019/20 Ян Облак провів 48 матчів у всіх турнірах, 22 із них – "сухі".

Трансфер з Барселони до Реала, який змінив уявлення про футбол – рекордна сума та образ Іуди

blog_ava
"Я зателефонував президенту Шахтаря": про що говорив Луческу на презентації в Динамо
13:15
6232
Теги
Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Трансфери Челсі Трансфери Чемпіонату Іспанії Ян Ян Облак Челсі Челсі Атлетіко Атлетіко Іспанія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Алан Патрік задумався над відходом з Шахтаря
    Україна — 11:333762 Алан Патрік задумався над відходом з Шахтаря
3
год
:
26
хв
Оболонь-Бровар
19:00
Інгулець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук