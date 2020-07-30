Атлетіко не вірить у трансфер Облака в Челсі – мадридці знайшли залізний аргумент

Керівництво мадридського Атлетіко впевнене, що лондонський Челсі не зможе підписати Яна Облака в літнє трансферне вікно.

"Матрацники" дізналися про інтерес лондонців ще 2 місяці тому. Про це журналіст Крістіан Фальк написав у своєму твіттері.

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Проте, боси Атлетіко сумніваються, що Челсі може собі дозволити купівлю Облака та півзахисника леверкузенського Байєра Кая Хаверца водночас. Крім того, раніше "сині" підписали Зієша та Вернера. Через це керівництво мадридців спокійне щодо майбутнього словенського кіпера на Ванда Метрополітано. Контракт зірки Атлетіко чинний до літа 2023 року.

У сезоні 2019/20 Ян Облак провів 48 матчів у всіх турнірах, 22 із них – "сухі".

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