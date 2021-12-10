В останньому турі чемпіонату "безсмертні триколірні" приймали немотивований Атлетіко Мінейро, який вже давно гарантував собі чемпіонство.

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Поєдинок видався надзвичайно результативним. Ще в першому таймі команди настріляли 5 голів, а в дебюті другого екс-зірка Шахтаря Дуглас Коста довів рахунок до 4:2 на користь Греміо. Під завісу поєдинку форвард господарів Борха з пенальті вліпив над воротами, а Гіоран поставив крапку – божевільні 4:3.

Як виявилося, усі спроби дворазового чемпіона Бразилії і триразового переможця Копа Лібертадорес були марними. У паралельній зустрічі Жувентуде переміг Корінтіанс і не дав шансів іншим борцям за виживання. Еліту покидають Греміо, Баїя, Спорт Ресіфі і Шапекоенсе.

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